Haberler Magazin Videoları Güzel oyuncu Hazal Çağlar güzelliğiyle dillerde! Hazal Çağlar kimdir?

Güzel oyuncu Hazal Çağlar güzelliğiyle dillerde! Hazal Çağlar kimdir?

Güzel oyuncu Hazal Çağlar güzelliğiyle dillerde! Hazal Çağlar kimdir?
05.02.2022 18:37

OTOMATİK OYNAT

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Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteri izleyici tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarının bu sezonki sürpriz işlerinden biri olan Gönül Dağı Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar.

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Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteri izleyici tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarının bu sezonki sürpriz işlerinden biri olan Gönül Dağı Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar.

HAZAL ÇAĞLAR KİMDİR?

Hazal Çağlar 1996 doğumludur. Hazal Çağlar No 10 Studıo Temel Oyunculuk eğitimi aldı. Metin Balekoğlu'ndan Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi aldı. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

İlk kez Aile Hükümeti filminde rol aldı. Şimdi de Gönül Dağı dizisinde Asuman rolünü canlandıracaktır. Hazal Çağlar Hasan Güngör Menajerlik şirketine kayıtlıdır.

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