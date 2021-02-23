Haberler Video Magazin Videoları Güzel oyuncu Gamze Özçelik’in kardeşini görenler gözlerine inanamadı! İşte Gamze Özçelik’in güzeller güzeli kardeşi Zeynep..

Güzel oyuncu Gamze Özçelik’in kardeşini görenler gözlerine inanamadı! İşte Gamze Özçelik’in güzeller güzeli kardeşi Zeynep..

Güzel oyuncu Gamze Özçelik’in kardeşini görenler gözlerine inanamadı! İşte Gamze Özçelik’in güzeller güzeli kardeşi Zeynep..
23.02.2021 09:04
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Ekranların uzun soluklu yapımlarından biri olan ve 2006 yılında yayın hayatına 'merhaba' diyen Arka Sokaklar dizisinde 'Zeynep Komiser' karakterine hayat veren güzel Gamze Özçelik, son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiriyor. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik ile ilgili her detay sevenleri tarafından mercek altına alındı. Özçelik'in kız kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik.


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