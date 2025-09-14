PODCAST
Haberler
Magazin Videoları
Gupse Özay yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıkıyor
Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 22:32
Ünlü oyuncu Gupse Özay, yeni projesi öncesi verdiği kilolar ve yenilenen imajıyla dikkat çekti. “Artık 41 yaşındayım” diyen Özay, güzellik ritüelleriyle de gündeme geldi.
