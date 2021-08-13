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Gündüz kuşağına bir yıldız isim daha! İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız ekranlara geri döneceğini açıkladı

Gündüz kuşağına bir yıldız isim daha! İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız ekranlara geri döneceğini açıkladı
13.08.2021 17:45
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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, eski işi olan sunuculuğa geri dönüyor. Bir süredir İbrahim Tatlıses ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada ile birlikte Bursa’da yaşayan Yıldız, işleri için artık İstanbul’a yerleştiğini söyledi.


İbrahim Tatlıses'in 2013 yılında boşandığı kızı Ada'nın annesi eski eşi Ayşegül Yıldız, önceki gün Nişantaşı'nda bulunan bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi.

Yıllar önce sunuculuk yapan Yıldız, yeni sezonda ekranda yer alacağını söyledi. Gazeteciler ile sohbet etmeyi ihmal etmeyen Yıldız, şunları söyledi: "Gündüz kuşağı programını sunacağım. Hangi kanalda olacağımı şimdi söyleyemeyeceğim ama dört büyük kanaldan biri diyebilirim" Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses ile olan evliliğini noktalamasının ardından Bursa'ya yerleşti. Yıldız, işleri nedeniyle İstanbul'a döndüğünü söyledi.

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