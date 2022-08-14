Haberler Magazin Videoları Gülşen 'meme' açıklamasıyla tepki çekti! O sözlere ünlü isimler: "Mahrem yerlerin açık olmasıyla anneleri karıştırmayalım yeter artık"

Gülşen 'meme' açıklamasıyla tepki çekti! O sözlere ünlü isimler: "Mahrem yerlerin açık olmasıyla anneleri karıştırmayalım yeter artık"

Gülşen 'meme' açıklamasıyla tepki çekti! O sözlere ünlü isimler: "Mahrem yerlerin açık olmasıyla anneleri karıştırmayalım yeter artık"
14.08.2022 15:07 - Son Güncelleme: 14.08.2022 15:07

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Gülşen 'meme' açıklamasıyla tepki çekti! Gülşen son konserinde "En masum yerlerimiz annelerimizin memeleri açık olsun, bırakın" açıklamasıyla gündeme geldi. Gülşen o sözleriyle hem vatandaşlardan hem de ünlü isimlerden tepki aldı. Ünlüler, "Mahrem yerlerin açık olmasıyla anneleri karıştırmayalım yeter artık" , "Görmediğimiz bir iç organları kaldı" yorumları yaparken, Hande Yener de bir takipçisinin "Gülşen senden 5 gömlek üstte" yorumuna "Gömlek derken meme ucu mu kastettiniz" yanıtıyla dikkat çekti.

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