Vav TV İzle
Haberler Magazin Gülşen 'meme' açıklamasıyla tepki çekti! O sözlere ünlü isimler: "Mahrem yerlerin açık olmasıyla anneleri karıştırmayalım yeter artık"

Gülşen 'meme' açıklamasıyla tepki çekti! O sözlere ünlü isimler: "Mahrem yerlerin açık olmasıyla anneleri karıştırmayalım yeter artık"

Gülşen 'meme' açıklamasıyla tepki çekti! Gülşen son konserinde "En masum yerlerimiz annelerimizin memeleri açık olsun, bırakın" açıklamasıyla gündeme geldi. Gülşen o sözleriyle hem vatandaşlardan hem de ünlü isimlerden tepki aldı. Ünlüler, "Mahrem yerlerin açık olmasıyla anneleri karıştırmayalım yeter artık" , "Görmediğimiz bir iç organları kaldı" yorumları yaparken, Hande Yener de bir takipçisinin "Gülşen senden 5 gömlek üstte" yorumuna "Gömlek derken meme ucu mu kastettiniz" yanıtıyla dikkat çekti.

14.08.2022 13:27 - Son Güncelleme: 14.08.2022 13:27
Gülşen ’meme’ açıklamasıyla tepki çekti! O sözlere ünlü isimler: Mahrem yerlerin açık olmasıyla anneleri karıştırmayalım yeter artık

"MAHREM YERLERİN AÇIK OLMASIYLA ANNELERİ KARIŞTIRMAYALIM YETER ARTIK"

Gülşen 'meme' açıklamasıyla tepki çekti! Sahne kıyafetleri ile son dönemde gündeme gelen ünlü şarkıcının son konserindeki o sözlerine ünlü isimlerden tepki yorumları yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gülşen ’meme’ açıklamasıyla tepki çekti! O sözlere ünlü isimler: Mahrem yerlerin açık olmasıyla anneleri karıştırmayalım yeter artık

Gülşen son konserinde "En masum yerlerimiz annelerimizin memeleri açık olsun, bırakın" dedi.

Gülşen ’meme’ açıklamasıyla tepki çekti! O sözlere ünlü isimler: Mahrem yerlerin açık olmasıyla anneleri karıştırmayalım yeter artık

"BİR İÇ ORGANLARI KALDI GÖRMEDİĞİMİZ"

Gülşen'in o sözlerine başta kendini dinlemeye gelen hayranları olmak üzere ünlülerden de tepki gecikmedi.

Gülşen ’meme’ açıklamasıyla tepki çekti! O sözlere ünlü isimler: Mahrem yerlerin açık olmasıyla anneleri karıştırmayalım yeter artık

Hande Yener sosyal medyada takipçilerine verdiği yanıtlarla gündeme geldi. Sahne tarzıyla sık sık Gülşen gibi adından söz ettiren Yener bir takipçisine sadece kıyafetin gündeme geldiğini söyleyerek sitem etti.

Gülşen ’meme’ açıklamasıyla tepki çekti! O sözlere ünlü isimler: Mahrem yerlerin açık olmasıyla anneleri karıştırmayalım yeter artık

Hande Yener yorumunda "Show ve performans önemli olan. Kıyafet dışında bir şey gündeme gelmiyor magazinde ne yazık ki. Şovu kıyaslayacak bir alternatif olmadığı için elbise mukayese ediliyor" dedi.

SON DAKİKA