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Yeşilçam güzeli Bahar Öztan tatil pozuyla yıktı geçti! Sosyal medya onu konuştu

Yeşilçam güzeli Bahar Öztan tatil pozuyla yıktı geçti! Sosyal medya onu konuştu
12.08.2022 23:11 - Son Güncelleme: 12.08.2022 23:11

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Ekranlarda ilk kez bir şampuan reklamıyla yer alan Bahar Öztan, Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına başladı ve ardından Yeşilçam'ın 'gamzeli güzeli' olarak anıldı. Önceki gün 60'ncı yaşını kutlayan ünlü oyuncunun son hali de merak edilip araştırılmaya başlandı. Öztan'ın sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımını görenler ise hayran kaldı. Hande Erçel ile Fahriye Evcen'in benzetildiği Bahar Öztan için "Yıllar eskitemiyor", "Gençlik iksirini bulmuş gibi" yorumları yapıldı. İşte özellikle Kemal Sunal ile başrolü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan Bahar Öztan'ın hayran bırakan son hali...

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