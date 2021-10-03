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Haberler Magazin Gülşen iddialı sahne kıyafetiyle önce paylaştı sonra sildi! Yorumların ardı arkası kesilmedi sosyal medyaya damga vurdu

Gülşen iddialı sahne kıyafetiyle önce paylaştı sonra sildi! Yorumların ardı arkası kesilmedi sosyal medyaya damga vurdu

Gülşen iddialı sahne kıyafetiyle önce paylaştı sonra sildi! Sahne kostümleriyle adından sık sık söz ettiren ünlü şarkıcı Gülşen, son konserinde tercih ettiği elbiseyle yine çok konuşuldu. Ankara'da konser veren şarkıcı, derin yırtmaçlı, göbek kısmı açık siyah bir elbiseyle sahneye çıktı. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Gülşen, konserde çekilen fotoğraflarını Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Instagram sayfasında paylaşım yapan şarkıcı, bir süre sonra fotoğrafları silerek dikkat çekti. Bu hamlesiyle herkesi şaşırtan Gülşen daha sonra fotoğrafları tekrar yayınladı. İşte Gülşen'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

03.10.2021 21:57 - Son Güncelleme: 03.10.2021 21:57
Gülşen iddialı sahne kıyafetiyle önce paylaştı sonra sildi! Yorumların ardı arkası kesilmedi sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü şarkıcı Gülşen, sesi ve şarkılarının yanı sıra sahnede tercih ettiği kostümlerle de sık sık adından söz ettirmişti.

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Gülşen iddialı sahne kıyafetiyle önce paylaştı sonra sildi! Yorumların ardı arkası kesilmedi sosyal medyaya damga vurdu

Ankara'da sahne alan şarkıcı, burada giydiği siyah elbiseyle yine tüm dikkatleri üzerine topladı.

Gülşen iddialı sahne kıyafetiyle önce paylaştı sonra sildi! Yorumların ardı arkası kesilmedi sosyal medyaya damga vurdu

Sahne için derin yırtmaçlı, göbek kısmı açık siyah bir elbiseyle tercih eden Gülşen, konserde paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Gülşen iddialı sahne kıyafetiyle önce paylaştı sonra sildi! Yorumların ardı arkası kesilmedi sosyal medyaya damga vurdu

PAYLAŞIMINI SİLDİ!
Ünlü şarkıcı, iddialı siyah elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Ancak ünlü şarkıcı, fotoğrafı hemen sildi.

Gülşen iddialı sahne kıyafetiyle önce paylaştı sonra sildi! Yorumların ardı arkası kesilmedi sosyal medyaya damga vurdu

Takipçileri 'fotoğrafları neden sildin?' diye sorunca ünlü şarkıcı bir süre sonra fotoğrafları tekrar paylaştı.

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