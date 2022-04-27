RAMAZAN İMSAKİYE
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Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! Gören ‘yıllar onu teğet geçmiş’ dedi

Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! Gören ‘yıllar onu teğet geçmiş’ dedi
27.04.2022 00:57 - Son Güncelleme: 27.04.2022 01:02

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Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! Gülşen Bubikoğlu'nun son haline bakın! Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Yaban filmiyle Yeşilçam dünyasına adım atan Gülşen Bubikoğlu, özellikle Tarık Akan ile başrolünü üstlendiği yapımlarla hafızalara kazınan. Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev, Yaz Bekarı gibi filmlerde rol alan Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettirdi. 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine kendine hayran bıraktı. Uzun süredir Instagram hesabında karakalem çalışmalarını yayınlayan Bubikoğlu, günler sonra kural bozdu ve son halini yayınladı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun göreni hayran bırakan son hali...

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