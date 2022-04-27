RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Üç Kız Kardeş'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer Güldür Güldür’ün yıldız oyuncusuyla...

Üç Kız Kardeş'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer Güldür Güldür’ün yıldız oyuncusuyla...

Üç Kız Kardeş'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer Güldür Güldür’ün yıldız oyuncusuyla...
27.04.2022 13:52

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:35
Oğulcan Engin, Miray Daner ile...
Magazin 00:56
Songül Karlı dolandırıldığı...
Magazin 15:49
Ece Erken reddi miras yapınca...
Magazin 00:16
Ebru Şahin Cedi Osman...
Magazin 00:15
Burcu Özberk güneşlendiği...
Magazin 00:08
Yonca Evcimik masaj yaptığı...
Magazin 01:03
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı...
Magazin 00:12
Nurseli İdiz'in masaj videosu...
Magazin 01:02
Beta lakabıyla tanınan ünlü...
Magazin 01:49
Hadise hamile mi?
Magazin 01:53
Johnny Depp ve eski eşi Amber...
Magazin 00:18
Kaan Yıldırım’la Londra’da...

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya sırılsıklam aşık! Kadrosunda İclal Aydın, Özgü Kaya, Berker Güven, Reha Özcan, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu gibi isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Rüçhan karakterini canlandıran Veda Yurtsever'in hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları, oyuncunun özellikle aşk hayatını merak etti. Yurtsever'in bir dönem Güldür Güldür'ün yıldız oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Veda Yurtsever'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi...

Magazin Videoları

1969 yılında Bingöl'de dünyaya gelen ve küçük yaşlarda oyunculuğa gönül veren Veda Yurtsever, son olarak Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Rühçan karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Veda Yurtsever'in özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

İnternet kullanıcıları, oyuncunun özellikle aşk hayatını merak etti. Yurtsever'in bir dönem Güldür Güldür'ün yıldız oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

VEDA YURTSEVER - MAHİR İPEK

Üç Kız Kardeş'in acımasız Rüçhan'ı Veda Yurtsever’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

SON DAKİKA