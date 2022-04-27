Üç Kız Kardeş'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer Güldür Güldür’ün yıldız oyuncusuyla...

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya sırılsıklam aşık! Kadrosunda İclal Aydın, Özgü Kaya, Berker Güven, Reha Özcan, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu gibi isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Rüçhan karakterini canlandıran Veda Yurtsever'in hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları, oyuncunun özellikle aşk hayatını merak etti. Yurtsever'in bir dönem Güldür Güldür'ün yıldız oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Veda Yurtsever'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi...