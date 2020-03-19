Güliz Ayla Instagram'daki striptiz videosu sorusu ile şoke oldu! 'Yeni evde direk yok'

Güliz Ayla Instagram'dan gelen striptiz sorusu ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs, yaklaşık 9 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Virüsün Türkiye'de de görülmesiyle tedbir alan vatandaşlar kendilerini eve kapattı. Zorlu süreci evinden çıkmayarak atlatmaya çalışan şarkıcı Güliz Ayla, sosyal medya üzerinden gelen soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Güliz Ayla ve sosyal medya kullanıcısı arasında geçen diyalog...
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