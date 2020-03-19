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Güliz Ayla Instagram'daki striptiz videosu sorusu ile şoke oldu! 'Yeni evde direk yok'

Güliz Ayla Instagram'dan gelen striptiz sorusu ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs, yaklaşık 9 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Virüsün Türkiye'de de görülmesiyle tedbir alan vatandaşlar kendilerini eve kapattı. Zorlu süreci evinden çıkmayarak atlatmaya çalışan şarkıcı Güliz Ayla, sosyal medya üzerinden gelen soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Güliz Ayla ve sosyal medya kullanıcısı arasında geçen diyalog...

19.03.2020 17:42 - Son Güncelleme: 19.03.2020 18:18
Güliz Ayla Instagram'daki striptiz videosu sorusu ile şoke oldu! 'Yeni evde direk yok'

Corona virüs tedbirleri kapsamında kendisini eve kapatan şarkıcı Güliz Ayla, Instagram üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

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Güliz Ayla Instagram'daki striptiz videosu sorusu ile şoke oldu! 'Yeni evde direk yok'

Güliz Ayla, "Artık striptiz videolarını neden çekmiyorsun? Toplumsal tepkiden dolayı mı?" sorusunu yönelten takipçisine tepki gösterdi.

Güliz Ayla Instagram'daki striptiz videosu sorusu ile şoke oldu! 'Yeni evde direk yok'

"YENİ EVDE DİREK YOK"
"Yok taşındım yeni evde direk yok, yaptırıp hemen çekmeye başlayacağım."

Güliz Ayla Instagram'daki striptiz videosu sorusu ile şoke oldu! 'Yeni evde direk yok'

"Seni de engelledikten sonra fake hesabından izlersin. Seni gidi toplumsal tepkici."

Güliz Ayla Instagram'daki striptiz videosu sorusu ile şoke oldu! 'Yeni evde direk yok'

Güliz Ayla, geçtiğimiz sene yaz aylarında siyah mayosuyla direk dansı yaptığı anların videosunu yayınlamıştı.

Güliz Ayla Instagram'daki striptiz videosu sorusu ile şoke oldu! 'Yeni evde direk yok'

31 yaşındaki şarkıcının "Sabah ısınması" notuyla yayınladığı dans videosu, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Güliz Ayla yoğun temposunda bitkin düşmemek adına sporunu ihmal etmeden ünlülerden.

Güliz Ayla Instagram'daki striptiz videosu sorusu ile şoke oldu! 'Yeni evde direk yok'
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