Haberler Magazin Videoları Güldür Güldür Jale kimdir? Özgün Bayraktar eşi Halil Alagöz'e sırılsıklam aşık! ‘Bana hep sıkı sıkı sarıl’ dediği biricik eşi bakın kim! Meğer...

Güldür Güldür Jale kimdir? Özgün Bayraktar eşi Halil Alagöz'e sırılsıklam aşık! ‘Bana hep sıkı sıkı sarıl’ dediği biricik eşi bakın kim! Meğer...

Güldür Güldür Jale kimdir? Özgün Bayraktar eşi Halil Alagöz'e sırılsıklam aşık! ‘Bana hep sıkı sıkı sarıl’ dediği biricik eşi bakın kim! Meğer...
01.07.2023 23:50

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Güldür Güldür'ün Jale'si Özgün Bayraktar sırılsıklam aşık! Kadrosunda Açelya Topaloğlu, Meltem Yılmazkaya, Ali Sunal, Onur Buldu, Doğa Rutkay gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Jale karakterini canlandıran oyuncu Özgün Bayraktar'ın hayatı merak konusu oldu. Özellikle aşk hayatı merak edilen Bayraktar hakkında en çok "Özgün Bayraktar evli mi?", "Özgün Bayraktar'ın eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun 2018 yılında nikah masasına oturduğu eşiyle verdiği pozları görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bir paylaşımında eşine 'Bana hep sıkı sıkı sarıl' diye seslenen Bayraktar'ın romantik pozları büyük ses getirdi. Bakın Özgün Bayraktar'ın sırılsıklam aşık olduğu eşi kimmiş...

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Güldür Güldür’ün Jale’si Özgün Bayraktar sırılsıklam aşık! ‘Bana hep sıkı sıkı sarıl’ dediği biricik eşi bakın kim! Meğer...

Güldür Güldür Show adlı eğlence programına Jale karkaterini canlandıran Özgün Bayraktar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Bayraktar'ın özellikle aşk hayatı merak edildi. Bayraktar hakkında en çok "Özgün Bayraktar evli mi?", "Özgün Bayraktar'ın eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.

Ünlü oyuncunun 2018 yılında nikah masasına oturduğu eşiyle verdiği pozları görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Romantik pozlarıyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncunun, eşinin doğum gününe özel yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

Bayraktar, söz konusu paylaşımda "İyi ki doğdun canım kocam! Sensiz ne kadar sıkılacağımı bi an düşündüm de canım sıkıldı... Neyse bu sıkıcı'ları bir kenara bırakalım da sen bana hep böyle sıkı sıkı sarıl! Çünkü neden olmasın" ifadelerini kullandı.

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