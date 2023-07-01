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Afra Saraçoğlu'ndan sevgilisi Mert Ramazan Demir açıklaması! Yalı Çapkını aşıkları dudak dudağa yakalanmıştı

Afra Saraçoğlu'ndan sevgilisi Mert Ramazan Demir açıklaması! Yalı Çapkını aşıkları dudak dudağa yakalanmıştı
01.07.2023 21:07

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Yalı Çapkını adlı dizileri başladığı günden bu yana birbiriyle çok yakıştırılan, Afra Saraçoğlu'nun, Mert Yazıcıoğlu ile ayrılmasından sonra devamlı aşk dedikoduların adları karışan Mert Ramazan Demir ve Saraçoğlu geçtiğimiz günlerde Dalaman Havalimanı'nda görüntülenmiş sonrasında da tatilde dudak dudağa görüntüleri ortaya çıkmış, aşk kanıtlanmıştı. O günden bu yana sessizliğini koruyan çiftten Afra Saraçoğlu hakkında da 'İtalya'ya gidemedi' haberleri çıkmıştı. Ve günler sonra Afra Saraçoğlu ilk kez görüntülendi ve sevgilisi Mert Ramazan Demir hakkında hangi açıklamayı yaptı. İşte detaylar...

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