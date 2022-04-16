Güldür Güldür’ün Jale’si Özgün Bayraktar sırılsıklam aşık! ‘Bana hep sıkı sıkı sarıl’ dediği biricik eşi bakın kim! Meğer...

Bayraktar, söz konusu paylaşımda "İyi ki doğdun canım kocam! Sensiz ne kadar sıkılacağımı bi an düşündüm de canım sıkıldı... Neyse bu sıkıcı'ları bir kenara bırakalım da sen bana hep böyle sıkı sıkı sarıl! Çünkü neden olmasın" ifadelerini kullandı.