Güldür Güldür’ün Jale’si Özgün Bayraktar sırılsıklam aşık! ‘Bana hep sıkı sıkı sarıl’ dediği biricik eşi bakın kim! Meğer...
Güldür Güldür'ün Jale'si Özgün Bayraktar sırılsıklam aşık! Kadrosunda Açelya Topaloğlu, Meltem Yılmazkaya, Ali Sunal, Onur Buldu, Doğa Rutkay gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Jale karakterini canlandıran oyuncu Özgün Bayraktar'ın hayatı merak konusu oldu. Özellikle aşk hayatı merak edilen Bayraktar hakkında en çok "Özgün Bayraktar evli mi?", "Özgün Bayraktar'ın eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun 2018 yılında nikah masasına oturduğu eşiyle verdiği pozları görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bir paylaşımında eşine 'Bana hep sıkı sıkı sarıl' diye seslenen Bayraktar'ın romantik pozları büyük ses getirdi. Bakın Özgün Bayraktar'ın sırılsıklam aşık olduğu eşi kimmiş...
16.04.2022 20:52 - Son Güncelleme: 16.04.2022 20:52
Güldür Güldür Show adlı eğlence programına Jale karkaterini canlandıran Özgün Bayraktar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Bayraktar'ın özellikle aşk hayatı merak edildi. Bayraktar hakkında en çok "Özgün Bayraktar evli mi?", "Özgün Bayraktar'ın eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.