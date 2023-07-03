Gözler Bülent Şakrak’ta! 8 yıllık evliliği biten Ceyda Düvenci sonunda itiraf etti! “Çok pişman olursun” Bakın kim boşanmak istemiş..

İlk evliliğini 2000-2002 yılları arasında yapan Ceyda Düvenci, 2008'te nikah masasına oturduğu Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı oldu. Engin Akgün'den 2013'te boşanan Düvenci, 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile dünyaevine girdi. Mutlu aile pozlarıyla sık sık gündem olan oyuncu çifte, nazar değdi. Boşanma haberleriyle gündeme gelen ikiliden Ceyda Düvenci, geçen hafta yaptığı paylaşımla iddiaları doğruladı. Düvenci, şimdi ise takipçisinin sorusu üzere yaptığı itirafla tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyuncunun itirafının ardından gözler eşine çevrildi. İşte detaylar...