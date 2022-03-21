Haberler Magazin Videoları Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın gerçek sevgilisi bakın kim çıktı ünlü iş insanı! Dizide Ramazan'a gerçekte ona aşık!

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın gerçek sevgilisi bakın kim çıktı ünlü iş insanı! Dizide Ramazan'a gerçekte ona aşık!

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın gerçek sevgilisi bakın kim çıktı ünlü iş insanı! Dizide Ramazan'a gerçekte ona aşık!
21.03.2022 11:39 - Son Güncelleme: 21.03.2022 11:40

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:49
Seda Sayan ve sevgilisi Çağlar...
Magazin 01:01
Üç Kız Kardeş 5. bölüm 2....
Magazin 00:51
Yargı 25. bölüm fragmanı...
Magazin 00:29
Alzheimer olduğu söylenmişti!...
Magazin 04:19
Cem Yılmaz yeni sevgilisi...
Magazin 02:38
Demet Evgar sevgilisi Levent...
Magazin 02:19
Evlenir evlenmez ilk hamlesi o...
Magazin 03:20
''İlişki vaadiyle albüm''...
Magazin 00:27
Nez yeni yaşını kalça dansı...
Magazin 00:21
Esra Dermancıoğlu’ndan...
Magazin 00:26
Seda ile evlilik kararı aldığı...
Magazin 00:17
Çocuklar Duymasın'ın Çaycı...

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteri izleyici tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar. Asuman karakteriyle birlikte Hazal Çağlar hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şeylerden biri sevgilisi. Dizide Ramazan'la bir dargın bir barışık ilişkisiyle adından söz ettiren Hazal Çağlar'ın gerçekte hayattaki sevgilisi bakın kim çıktı. Hem de kendisinden 15 yaş büyük.

Magazin Videoları

Gönül Dağı dizisindeki performansı ve güzelliğiyle övgü dolu yorumlar alan, 1995 yılında İstanbul'da doğan Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından İstanbul Üniversitesi'nde işletme bölümünü bitiren Çağlar, Aile Hükümeti filmiyle ilk kamera önü deneyimini yaşadı.

Şimdilerde Gönül Dağı dizisiyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncunun kameralar ardındaki yaşamı merak edildi. Dizide Cihat Süvarioğlu'nun canlandırdığı Ramazan karakterine aşık olan Hazal Çağlar, gerçek hayatta kalbini kendinden 15 yaş büyük iş insanına kaptırdı. Bakın o isim kim.

HAZAL ÇAĞLAR VE SEVGİLİSİ ATİLLA BİNGÖL

"Gönül Dağı"nda "Asuman" karakterine hayat veren Hazal Çağlar, aradığı mutluluğu buldu. Çağlar'ın yeni bir birlikteliğe yelken açtığı öğrenildi. Hazal Çağlar, iş insanı Atilla Bingöl'le aşk yaşıyor. 41 yaşındaki Atilla Bingöl, 2000 yılında çalışma hayatına atıldı. Birçok restoranı bulunan Atilla Bingöl, ayrıca lojistik şirketi sahibi.

SON DAKİKA