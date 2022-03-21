Haberler Magazin Videoları 8 yüz estetiği! Yemekteyiz yarışmacısı Canan Yoldaş Yılmaz itirafı programa damga vurdu! Zuhal Topal şoktan şoka girdi!

8 yüz estetiği! Yemekteyiz yarışmacısı Canan Yoldaş Yılmaz itirafı programa damga vurdu! Zuhal Topal şoktan şoka girdi!

8 yüz estetiği! Yemekteyiz yarışmacısı Canan Yoldaş Yılmaz itirafı programa damga vurdu! Zuhal Topal şoktan şoka girdi!
21.03.2022 13:54

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:23
Aşkını dosta düşmana böyle...
Magazin 00:49
Seda Sayan ve sevgilisi Çağlar...
Magazin 01:09
Masumlar Apartmanı 63. bölüm...
Magazin 00:41
Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi...
Magazin 00:06
Serenay Sarıkaya kulisten...
Magazin 00:44
Bergen'e Saygı albümünde Havva...
Magazin 04:19
Cem Yılmaz yeni sevgilisi...
Magazin 00:13
Esra Dermancıoğlu çıplak yatak...
Magazin 00:42
Demet Evgar sevgilisi Levent...
Magazin 01:13
Baba 6. bölüm fragmanı...
Magazin 00:20
Seray Sever'den acı dolu...
Magazin 00:04
Buket Aydın'dan derin göğüs...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına yarışmacı Canan Yoldaş Yılmaz'ın itirafı damga vurdu. Masasına 2 bin TL'lik çiçek koyan yarışmacı okların hedefi oldu. Bu haftanın adından en çok söz ettiren yarışmacısı olmaya aday isimlerin başında gelen 27 yaşındaki Canan Yoldaş Yılmaz ayrıca yüzüne yaptırdığı estetiklerle de çok konuşuldu. Sadece yüzünde tam 8 farklı işlem yaptırdığını itiraf eden yarışmacı herkesi şoke etti. İddialı yarışmacının sosyal meyda paylaşımları da olay oldu. İşte programı sallayan yarışmacı hakkında bilgiler ve İnstagram paylaşımları...

Magazin Videoları
SON DAKİKA