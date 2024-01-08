SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024, 09:42 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024, 09:51

Gökhan Özen yıllara meydan son okuyor! Son halini gören şaştı kaldı: ''Yaşlanmıyorsun''

'Benden Sorulur', 'Budala', 'Aramazsan Arama', 'Benim İçin N'apardın', 'Civciv', 'Dayanamam' ve daha nicesiyle müzik listelerini alt üst eden Gökhan Özen, sesi ve şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vururken magazin manşetlerinde de sık sık yer aldı. Jet-ski ile denizde kaybolmasıyla magazin tarihinin en önemli olayları arasında yer alan Özen, genç kızların sevgilisiyken sahnelere veda etti ve Amerika'ya taşındı. 7 yıl aranın ardından geçen sene radikal bir kararla Türkiye'ye dönen ve sahnelerin tozunu attırmaya kaldığı yerden devam eden Özen, son haliyle gündeme geldi. Özen'i görenler "Abi ne zaman yaşlanacaksın?" yorumunda bulundu.

SIRADAKİ VİDEO
Halit Ergenç’ten Bergüzar Korel itirafı! Dostu düşmanı çatlattı! “Müge Anlı ve Esra Erol’dan çok tüyo aldım” demişti...
07.01.2024Pazar
▶️ Yasemin Özilhan manzaralı ultra lüks evinin mutfağında hünerlerini sergiledi!
07.01.2024Pazar
Şoke eden ayrılık! Lucas Torreira Devrim Özkan çiftinden üzen haber! Sosyal medyada birbirlerini sildiler!
06.01.2024Cumartesi
Ayla Algan'ın cenaze töreninde duygu dolu anlar! Kızı Sevi Algan: "Ben annemi hep paylaşmak zorunda kaldım"
06.01.2024Cumartesi
13 yıl önce Bergüzar Korel’le evlenen Halit Ergenç’in ilk eşi bakın hangi oyuncu!
05.01.2024Cuma
Bunlar da Var
Refah payı için düğmeye basıldı: Emekliye refah payı I SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam gelecek! Hangi artışlar yapılacak? 03:11
Refah payı için düğmeye basıldı: Emekliye refah payı
07.01.2024Pazar
▶️ Arda Güler ile Ceballos arasında frikik tartışması! Frikiği direğe takıldı 00:58
▶️ Arda Güler ile Ceballos arasında frikik tartışması I VİDEO
07.01.2024Pazar
TÜM SALON AYAKTA ALKIŞLADI! AK Parti İSTANBUL Belediye Başkan adayı MURAT KURUM oldu! | VİDEO 01:01
AK Parti İSTANBUL Belediye Başkan adayı MURAT KURUM oldu!
07.01.2024Pazar
▶️ Yasemin Özilhan manzaralı ultra lüks evinin mutfağında hünerlerini sergiledi! 00:18
▶️ Yasemin Özilhan manzaralı lüks evinden paylaştı!
07.01.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA