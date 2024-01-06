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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024, 16:29 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024, 17:16

Şoke eden ayrılık! Lucas Torreira Devrim Özkan çiftinden üzen haber! Sosyal medyada birbirlerini sildiler!

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile ünlü oyuncu Devrim Özkan aşkında büyü bozuldu. Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkan sevgililer daha önce paylaştıkları fotoğraflarını da profillerinden kaldırdı.

Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı Lucas Torreira'nın, sonunda sevgilisi Devrim Özkan arasında neler oluyor? Çiftin son hamlesi gündeme bomba gibi düştü. Muslera'nın eşi Patricio'nun doğum gününde Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile samimi bir şekilde poz veren Devrim Özkan aşk dedikodularının başlamasına neden olmuştu. Üst üste itirafların ardından Lucas Torreira, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yapmıştı. Lucas Torreira ile Devrim Özkan aşkı resmileşmişti. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Torreira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Devrim Özkan'a aşkını ilan etmişti.

"Parlamayı asla bırakmıyorsun. Sen dünyadaki en iyi aktrissin. Seni seviyorum küçük maymun, sen benim hayatımın aşkısın."Çift aşklarını ilan ettikten sonra yeni yılı, Ege'de karşılamıştı.Sosyal medya hesabından Ege'de çektirdiği kareleri paylaşan Galatasaraylı yıldız, "Kalbim Ege'de kaldı" notunu düşmüştü.Ege'de çektirdiği kareleri yayınlayan Lucas, oyuncu aşkı Devrim'le olan karesini de koymayı ihmal etmemişti.Ancak aşklarını doludizgin yaşayan çifte nazar değdi.

TAKİPTEN ÇIKTILAR

Lucas Torreira ve Devrim Özkan, İnstagram üzerinden takipleşmeyi bıraktılar.Torreira, birlikte oldukları fotoğrafları da kaldırdı.

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