Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade'den öpücüklü ilan- aşk! İkilinin yaş farkı şoke etti...

Biri alımlı güzel Nesrin Cavadzade diğeri ise ekranların yakışıklı ismi Gökhan Alkan... Nesrin Cavadzade'nin Gökhan Alkan'ı öperken çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabına koyması takipçilerini şoke ederken, ikilinin kalpli paylaşımını görenler, yeni bir aşkın doğduğunu iddia etti. Nesrin Cavadzade'nin paylaşımının ardından Gökhan Alkan da Instagram'dan aynı fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sununca, hayranları ikili arasındaki yaş farkını merak etti. Çiçeği burnunda aşıklar Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın yaş farkı herkesi şaşırtırken, aşkın detaylar da merak ediliyor....

ÖPÜCÜKLÜ İLAN-I AŞK!

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde sohbet ettiği basın mensuplarına "Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarıyor. Bizim de gönlümüzde bir şeyler vardır ama siz görememişsinizdir. Bundan sonra daha dikkatli olursanız gözden kaçmayacaktır" diyen Gökhan Alkan, gönlünü Cavadzade'ye kaptırdı.

Alkan ve Cavadzade arka arkaya fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etti. ikili, aşk dolu fotoğraflarına açıklama yazmak yerine sadece kalp emojisi koydu. İlan- ı aşkın ardından ikilinin arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. İşte Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın arasındaki yaş farkı...

NESRİN CAVADZADE

30 Temmuz 1982

GÖKHAN ALKAN

8 Aralık 1987