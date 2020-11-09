Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade'den öpücüklü ilan- aşk! İkilinin yaş farkı şoke etti...

ÖPÜCÜKLÜ İLAN-I AŞK!

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde sohbet ettiği basın mensuplarına "Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarıyor. Bizim de gönlümüzde bir şeyler vardır ama siz görememişsinizdir. Bundan sonra daha dikkatli olursanız gözden kaçmayacaktır" diyen Gökhan Alkan, gönlünü Cavadzade'ye kaptırdı.