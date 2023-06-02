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Gelinim Olur Musun’un olaylı ismi Tülin Koca'nın son hali sosyal medyada gündem oldu!

Gelinim Olur Musun’un olaylı ismi Tülin Koca'nın son hali sosyal medyada gündem oldu!
02.06.2023 18:32

OTOMATİK OYNAT

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Bir dönemin, izleyenleri ekran başına kilitleyen programıydı Gelinim Olur Musun ve türevleri... Gelin ve damat adaylarının bir evde toplandığı programda herkes gönlüne göre bir eş arıyordu. O furyanın belki de en özel iki ismi Tülin Koca ve Caner Toygar'dı. Yarışma sonrasında da olaylı devam eden aşk yine olaylı bir şekilde sona ermişti. Caner Toygar sonrasında kendi kariyerine devam ederken, Tülin Koca adeta sırra kadem basmıştı. Tülin Koca'nın son hali ortaya çıktı ve değişimi akıl alır gibi değil.

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