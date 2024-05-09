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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024, 20:50 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024, 11:35

Gazze’deki zulme sessiz kalmayan Deniz Uğur’a ambargo! “Projelerim engelleniyor” deyip açıkladı |“Devletimiz soykırıma karşı mücadele ediyor”

Soykırımcı İsrail'in Filistin'de işlediği insanlık suçuna sessiz kalmayan Deniz Uğur, geçen aylarda sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile dünyaya Gazze için birlik çağrısında bulunmuştu. Sosyal medya hesabında Gazze'de işlenen insanlık suçunu gözler önüne seren paylaşımlarda bulunan Uğur, bu kez Filistin'e verdiği desteğin ardından kendisine ambargo uygulandığını açıkladı. "Projelerim engelleniyor" diyen Deniz Uğur, İngilizce yayınladığı video ile tüm dünyaya seslendi. Ünlü oyuncu, "Devletimiz soykırıma karşı mücadele ediyor, direnişi destekliyor. Arap ülkelerini harekete geçirmek için hassas diplomasi sürdürüyor ve İsrail'e ambargo uyguluyor" dedi. İşte detaylar...

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