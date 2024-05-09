PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024, 20:50 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024, 12:49

Nuran Şahin ve Gökmen Kaya'nın kaybında flaş gelişme| Yeni emareler bulundu! Yayına bağlanan izleyici ifşaladı: Ormanlık alanda ilişkiye zorladı

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te 52 yaşındaki Nuran Şahin, aranmaya devam ediliyor. Şahin'in kaybının ardından iki gün sonra, komşusu Gökmen Kaya'nın da ortadan kaybolması olayın seyrini değiştirdi. Nuran Şahin'in kızı Sinem, annesine Gökmen'in bir şeyler yapmış olabileceğini işaret etti. İkilin 2 yıldır yasak aşk yaşadığı öne sürülürken, olaya ilişkin çarpıcı gelişmeler yaşandı. Gökmen Kaya'nın olay günü kullandığı motosikletinin bulunduğu yerde 2 çift eldivene ulaşıldı. Yayına bağlanan izleyicinin" Gökmen beni ormanlık alanda ilişkiye zorladı" sözleri ise programa damga vurdu. İşte detaylar...

Nuran Şahin ve Gökmen Kayanın kaybında flaş gelişme| Yeni emareler bulundu! Yayına bağlanan izleyici ifşaladı: Ormanlık alanda ilişkiye zorladı
Nuran Şahin ve Gökmen Kaya'nın kaybında flaş gelişme| Yeni emareler bulundu! Yayına bağlanan izleyici ifşaladı: Ormanlık alanda ilişkiye zorladı

SIRADAKİ VİDEO
76 yaşındaki Hülya Koçyiğit’in kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! İlk kez duyanlar şaşkın! “Nasıl anlamadık”
09.05.2024Perşembe
Gazze’deki zulme sessiz kalmayan Deniz Uğur’a ambargo! “Projelerim engelleniyor” deyip açıkladı |“Devletimiz soykırıma karşı mücadele ediyor”
09.05.2024Perşembe
Müge Anlı'da 52 yaşındaki Şaban Ataş aranıyor! Eski eşi hakkındaki iddialar şaşkınlık yarattı: ''Çocuğu başkasından...''
08.05.2024Çarşamba
ŞARKICI KALBEN UYUŞTURUCU operasyonu kapsamında gözaltına alındı! Kalben Sağdıç'ın evine baskın görüntüleri kamerada! | VİDEO
08.05.2024Çarşamba
Nilüfer'den sahnede tepki çeken hareket: Transparan elbisesini sıyırıp bacağını gösterdi
08.05.2024Çarşamba
Bunlar da Var
76 yaşındaki Hülya Koçyiğit’in kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! İlk kez duyanlar şaşkın! “Nasıl anlamadık” 00:37
Kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı!
09.05.2024Perşembe
22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Survivor Seda Ocak’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim! Sema Aydemir’in eniştesi meğer... 01:58
Survivor Seda Ocak’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim!
09.05.2024Perşembe
Son dakika! Antalya uçak kazası! Ön tekeri patlayan uçak gövdesi üzerine indi 04:32
Son dakika! Antalya uçak kazası!
09.05.2024Perşembe
Zuhal Topal nasıl zayıfladı? 35 kilo birden nasıl verdi! Sırrını açıkladı! 00:47
Zuhal Topal kendine 35 kilo birden verdiren sırrını açıkladı!
09.05.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA