Fenomen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisini unuttu! İşte yeni aşkı

Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den olaylı bir şekilde ayrılan ve dün yeni yaşını kutlayan Subaşı için düzenlenen doğum günü partisindeki detaylar yeni aşkı ele verdi. Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı, doğum gününde arkadaşının profilinde ortaya çıktı. İşte detaylar…

Evlilik hazırlığı yaparken ani bir kararla ayrılan Şeyma Subaşı ve Mısırlı Mohammed Alsaloussi, son bir ayda sırasıyla; evlilik teklifi, bebek, dolandırıcılık ve ayrılık haberleriyle magazin gündemine geldi.

İkilinin ayrılığıyla ilgili bin bir çeşit iddia ortaya atıldı. Ancak Şeyma Subaşı'nın doğum gününde yaşanan yeni gelişme tüm iddialı unutturacak cinsten. Gelin, Subaşı'nın olaylı doğum günündeki detayları incelemeden önce bugüne kadar yaşananlara bir göz atalım.

Yaşadığı aşkın her anını sosyal medya hesabında gözler önüne seren Şeyma Subaşı, ilk olarak bebek beklediğini açıkladıktan kısa bir süre sonra bebeğini kaybettiğini duyurup 'Meedo' diye seslendiği sevgilisiyle tüm fotoğraflarını hesabından silerek dikkat çekti.

Bu olaydan kısa bir süre önce evlilik teklifi alan ve yüzük fiyatının yanlış yazılmasından dolayı magazincilere sinirlenen Subaşı'nın Mohammed Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğunun iddia edilmesi üzerine ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.

Şeyma Subaşı da bu iddianın ardından sadece "Ayrılık doğru, sebepleri bize kalsın" demekle yetindi. Ancak iddiaların ardı arkası kesilmedi.

Meedo'nun bahsedildiği gibi milyarder olmadığı ancak gayet varlıklı biri olduğu ortaya çıktı. Söylentilerin aksine Şeyma Subaşı'ya aldığı hediyelerin de gerçek olduğu kanıtlandı.

Ayrılığın gerçek sebebi hakkında ortaya atılan bir sonraki iddia ise duyanları şoke etti. İddiaya göre; Şeyma'nın Türk halkına göstermek için sürekli gösteriş çabasında olması Meedo'nun bu aşkı çabalamasına sebep olmuş.

İpleri koparan olay ise Subaşı'nın Meedo'nun Bodrum tatili için tuttuğu 30 metrelik tekneyi beğenmeyip 50 metrelik tekme istemesi. Sonrasında Meedo ipleri koparma kararı almış.

İddialar hakkında her iki tarafta net bir açıklama yapmazken Mohammed Alsaloussi'ye ait olduğu öne sürülen bir Instagram hesabından da şaşırtıcı bir paylaşım geldi.

'themeedo' adlı Instagram hesabından, "Hazır mısınız?" mesajı paylaşıldı.

Yaklaşık 500 bin kişi tarafından görüntülenen paylaşım, akıllara "Alsaloussi, Şeyma Subaşı hakkında açıklamada mı bulunacak?" sorusunu akıllara getirdi.

Paylaşım sonrası meraklı bekleyiş sürerken Şeyma Subaşı'nın doğum günü partisinde yaşananlar her şeyi unutturdu.

Beyaz elbisesiyle kendisi için düzenlenen organizasyona katılan Subaşı, "Çok fazla ders var… Yani büyümek bu mu demek? Doğum günüm kutlu olsun" ifadelerine yer verdiği bir paylaşımda bulundu.

Asıl bomba ise Subaşı'nın arkadaşının profilinde ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'nın arkadaşı doğum gününden yaptığı paylaşımlarla yeni aşkı ele verdi.

Şeyma Subaşı'nın boy boy fotoğraflarının yayınlandığı Instagram sayfasında kalp emojileriyle paylaşılan büyük gül demeti dikkat çekti.