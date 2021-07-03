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Müge Anlı sesiyle kendine hayran bıraktı! Sosyal medya onu konuştu

Müge Anlı sesiyle kendine hayran bıraktı! Sosyal medya onu konuştu
03.07.2021 02:28
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Müge Anlı güzel sesiyle herkesi büyüledi! Atv ekranlarının ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, dün yayınlanan son bölümüyle sezon finali yaptı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ise ekibi ile birlikte bir sezon finali eğlencesi düzenledi. Eğlencede sahneye çıkıp ‘Kıskanırım Seni Ben’ adlı parçayı seslendiren Anlı, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Güzel sesiyle herkesi büyüleyen Anlı, adeta sosyal medyayı yıktı geçti. İşte Müge Anlı’nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı…


Eğlence sırasında sahneye çıkan başarılı sunucu ve gazeteci Müge Anlı, 'Kıskanırım Seni Ben' adlı parçayı seslendirdi. Anlı, o anları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmedi. Başarılı performansıyla kendine hayran bırakan Anlı, kısa sürede gündem oldu.

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