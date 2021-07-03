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İrem Kahyaoğlu, havuz başında 1,5 yıl sonra gelin ayakkabısını paylaştı

İrem Kahyaoğlu, havuz başında 1,5 yıl sonra gelin ayakkabısını paylaştı
03.07.2021 00:06 - Son Güncelleme: 03.07.2021 00:13
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Güldür Güldür Show'da Leman karakterini canlandıran ünlü oyuncu İrem Kahyaoğlu, yoğun geçen sezonun ardından soluğu tatilde aldı. Geçirdiği keyifli anlara dair sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen oyuncu, önce teknede verdiği bikinili pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Bikinili pozuyla kısa sürede gündem olan ünlü oyuncu, ardından havuz başında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Havuz kenarında 1,5 yıl önce düğününde giydiği gelin ayakkabısını görüntüleyen oyuncu, bunun nedenini bakın nasıl açıkladı…


Güldür Güldür Show'da Leman karakterini canlandıran ünlü oyuncu İrem Kahyaoğlu, yoğun geçen sezonun ardından soluğu tatilde aldı.

Geçirdiği keyifli anlara dair sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen oyuncu, havuz başında ilginç bir paylaşımda bulundu.

Instagram'ın hikaye kısmında bir video yayınlayan İrem Kahyaoğlu, şezlongda 1,5 yıl önce düğününde giydiği gelin ayakkabısını görüntüledi.

Havuz kenarında gelin ayakkabısının videosunu çeken oyuncu, bunun nedenini şöyle açıkladı: "Şu an plajda gelin ayakkabım var. Neden? Çünkü burada evlenmiştim ve 1,5 yıl sonra alabildim"

Öte yandan ünlü oyuncunun teknede verdiği bikinili pozu, kısa sürede gündem olarak sosyal medyaya damga vurdu.

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