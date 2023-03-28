Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros son haliyle görenleri şoke etti! Yüzündeki değişimi fark edenler: ‘’Ne oldu buna’’

olmaz Çiros son haliyle görenleri şoke etti! Bir dönem pek çok televizyonda yer alan evlilik programlarından birinde karşımıza çıkmıştı ilk olarak Solmaz Çiros. Seda Sayan ile Uğur Arslan'ın sunuculuklarını üstlendiği Evleneceksen Gel adlı programda yaptığı kalça dansı ve Kaan Güvenilir ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Solmaz Çiros son dönemlerde değişimi ve yaptığı birbirinden ilginç paylaşımlarla gündeme geliyor. Bir süredir sosyal medyada sessizliğini koruyan Çiros'un, son yaptığı paylaşımdaki değişimi gözlerden kaçmadı. İşte son hali…