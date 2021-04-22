RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Magazin Videoları Fantezi odasıyla olay olan Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu bu gerçekle şoke etti! Meğer Ajda Pekkan'ın...

Fantezi odasıyla olay olan Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu bu gerçekle şoke etti! Meğer Ajda Pekkan'ın...

Fantezi odasıyla olay olan Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu bu gerçekle şoke etti! Meğer Ajda Pekkan'ın...
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Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk bölümünden izleyicinin sosyal medyada sıkça konuştuğu dizilerden biri haline gelen Camdaki Kız, olumlu tepkilerle karşılaştı. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizide Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu kadınların yeni gözdesi. 1991 doğumlu Feyyaz Şerifoğlu Camdaki Kız öncesinde yine Burcu Biricik'le Kırmızı Oda'da rol aldı ve kariyerindeki patlamayı yaşadı. Son olarak cinsel fantezi odasıyla sosyal medyayı sallayan Feyyaz Şerifoğlu hakkında araştırma yapanlar hakkında bu gerçekleri görünce şaştı kaldı.


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