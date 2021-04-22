RAMAZAN İMSAKİYE
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Pınar Altuğ aile pozunu paylaştı yorumların ardı arkası kesilmedi! Yağmur Atacan’ın kızı Su ile olan benzerliği şaşırttı

Pınar Altuğ aile pozunu paylaştı yorumların ardı arkası kesilmedi! Yağmur Atacan’ın kızı Su ile olan benzerliği şaşırttı
22.04.2021 13:06
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Pınar Altuğ aile pozunu paylaştı yorumların ardı arkası kesilmedi! Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Attığı her adımla adından söz ettiren Altuğ, şimdi ise aile fotoğrafıyla gündeme geldi. Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile verdiği pozu Instagram hesabında paylaşan Altuğ'a yorum yağdı! Oyuncunun paylaşımında kızı Su dikkat çekti. Oldukça büyüdüğü ve annesi Pınar Altuğ'un boyuna yetiştiği görülen Su'yun babası Yağmur Atacan ile olan benzerliği şoke etti. Su'yu görenler "Aynı babası" yorumlarında bulundu. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı…


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