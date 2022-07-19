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Fahriye Evcen'in keşfedilme hikayesini duyan şaştı kaldı! Tatil için geldiği Türkiye'de...

Fahriye Evcen'in keşfedilme hikayesini duyan şaştı kaldı! Tatil için geldiği Türkiye'de...
19.07.2022 21:17 - Son Güncelleme: 19.07.2022 21:17

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Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmeni olan Fahriye Evcen, Solingen'de dünyaya geldi. Çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini belirten Evcen'in tatil için Türkiye'ye gelmesinin ardından ise hayatı birden değişti. Bir şekilde televizyonda program yapan Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak katılan Evcen, güzelliğiyle ünlü ismin dikkatini çekti. Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı. Evcen, Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca ise okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti ve Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırarak oyunculuğa ilk adımını attı.

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