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Yağmur Tanrısevsin kumsaldan paylaştı! Süper minisiyle ortalığı salladı

Yağmur Tanrısevsin kumsaldan paylaştı! Süper minisiyle ortalığı salladı
19.07.2022 23:52 - Son Güncelleme: 20.07.2022 00:08

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Son olarak Kalp Yarası'nda rol alan ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Art arda paylaşımda bulunan Tanrısevsin, sırt dekolteli mini elbisesiyle verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu daha sonra ise "İçimdeki çocuk" notuyla kumsalda dans ettiği anları yayınladı. Hem fit hali hem güzelliğiyle dikkat çeken oyuncuya beğeni yağdı. Bir takipçisi, "Ama bizde de kalp var be kadın" ifadelerini kullandı. İşte Yağmur Tanrısevsin'in o paylaşımı...

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