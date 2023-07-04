Haberler Magazin Videoları Evlilik sinyali vermişti! Çağla Şıkel'ın mutluluğu kısa sürdü: Sevgilisi Nail'den ayrıldı

Evlilik sinyali vermişti! Çağla Şıkel'ın mutluluğu kısa sürdü: Sevgilisi Nail'den ayrıldı

Evlilik sinyali vermişti! Çağla Şıkel'ın mutluluğu kısa sürdü: Sevgilisi Nail'den ayrıldı
04.07.2023 12:56

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:58
Fatma Girik’in kardeşi bakın...
Magazin 13:26
Kemal Sunal'sız 23 yıl...
Magazin 00:27
Gözler Bülent Şakrak’ta
Magazin 00:34
2.5 ayda 11 kilo verdiren...
Magazin 00:20
Acun Ilıcalı'dan biricik...
Magazin 00:14
Pınar ve Yağmur tatilde!...
Magazin 04:30
Yeni sevgilisiyle uluorta...
Magazin 00:34
Yonca Evcimik'in kalçası...
Magazin 01:35
Şoför kapıları açmadı,...
Magazin 00:25
Hande Erçel ile Hakan Sabancı...
Magazin 00:21
Çocuktan Al Haberi'nin Efe...
Magazin 00:58
Görücü usulüyle tanışan Yaşar...

Emre Altuğ ile boşanmasının ardından 8 yıllık aşk orucunu Avukat Nail Gönenli ile bozan güzel manken Çağla Şıkel'ın mutluluğu kısa sürdü. İddiaya göre bayram öncesi tartışan çift, arayı bir türlü toparlayamadı. Herkesin evlilik haberi beklediği çift, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız ayrıldı...

Magazin Videoları

Çağla Şıkel, Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra 8 yıl boyunca hiçbir erkek arkadaşıyla görüntülenmemiş, hakkında çıkan aşk haberlerini de hep yalanlamıştı. Ta ki Nail Gönenli'ye aşık olana kadar...

İki oğlu olan başarılı model, özel hayatıyla ilgili kurallarını avukat Nail Gönenli için yıkmış ve birçok ünlü ismin avukatı olan Gönenli'yle ocak ayında bir partide başlayan beraberliğini gözler önünde yaşamaktan çekinmemişti.

ARAYI BULAMADILAR!
Aylardır her yerde el ele, göz göze olan çiftten Çağla Şıkel sevgilisinin 9 Haziran'daki yaş gününde de sürpriz bir kutlama hazırlamış, Nail Gönenli ünlü modelin çikolatalarla süslettiği yaş günü pastasını kalp emojisiyle story sayfasından paylaşmıştı.

Çeşme'de bayram tatili yapan ve herkesin evlilik haberi beklediği çift dostça ayrılık kararı aldı.

Çok iyi anlaştıkları konuşulan Çağla Şıkel ile Nail Gönenli'nin bayramdan önce tartıştığı ve sonra araya toparlayamadığı da gelen iddialar arasında...

SON DAKİKA