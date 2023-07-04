Afra ile aşk yaşayan Mert Ramazan Demir’den beklenen hamle: Tek kalemde sildi!

Afra Saraçoğlu 2018 yılında Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamış, ancak rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi görüntüleri ihanet iddialarını da beraberinde getirmişti.

Daha sonra ayrılan çift, "İlişkimizin bitmesinin üçüncü kişilerle alakası yok" demişti. 4 yıllık ilişkisi biten Mert Yazıcıoğlu, bir süre sonra gönlünü bir başka meslektaşı Dilan Çiçek Deniz'e kaptırmıştı.

AŞK BELGELENDİ!

Deniz ve Yazıcıoğlu aşkı doludizgin devam ederken Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir cephesinde de flaş bir gelişme yaşanmıştı. Saraçoğlu ve Demir, rol aldıkları dizinin sezon finali yapmasının ardından birlikte tatile çıkmıştı.

Tekne turunda basın mensuplarının objektiflerine yansıyan ikili, Göcek'e demir atmıştı. Çiftin sarmaş dolaş ve birbirlerini öpücüklere boğdukları görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü.

SONUNDA SİLDİ!

Bazı kullanıcılar; "Çok sevindim", "Çok mutlu olun çok" gibi olumlu yorumlar yaparken bazı kullanıcılar ünlü çifti ağır eleştirdi ve "Sevgilinizi yakın arkadaşınızla aynı ortama getirmeyin", "Bu hikayede yanan Mert Yazıcıoğlu oldu" gibi yorumlar yaptı. Magazin gündemine sallayan görüntülerin ardından Demir'den de dikkat çeken bir hamle geldi.

Mert Ramazan Demir, Instagram sayfasında yer alan ve Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun sevgili oldukları döneme ait olan fotoğrafı sildi. Fotoğrafın Demir'in sayfasında yer almasının rahatsız olan bazı Yazıcıoğlu hayranları ise "Sonunda" yorumunda bulundu.