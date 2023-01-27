Evli erkek türkücü evli sosyetik güzelle aşk yaşıyor iddiası bomba! Bircan Bali, Arto, Ebru Şancı ve Deniz Akkaya ifşaladı. Seren Serengil'in ayrılmasının ardından yerine Ebru Şancı geçen magazin programında ortaya atılan yasak aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü. Hangi evli türkücü evli sosyetik güzelle aşk yaşıyor? 'Olayı öğrenen eşi kalp krizi geçirdi' ve 'Perde desenli ceket giyen türkücü' detayının ardından sosyal medyada yasak aşk yaşayan evli erkek türkücünün kim olduğu araştırılmaya başlandı. Tüm erkek türkücüler tek tek mercek altına alındı.