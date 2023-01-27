Nihat Doğan'dan eski dostu Alişan'a tepki: "Konum istedi ama gelmedi''

Nihat Doğan 'annem çok kırıldı' dediği Alişan'ı yerden yere vurdu! Ortalık fena karışacak... Son dönemde 'Bahar Candan'ın annesiyle kuliste ilişkiye girdi' , '5 milyon TL harcadığı güzellik merkezi zarar etti' iddialarıyla gündemden düşmeyen Nihat Doğan, oğlunu kucağına alınca bir süre bu iddialardan uzak kalmıştı. Bir magazin programına konuk olan Nihat Doğan, bir dönem yakın arkadaşı Alişan'a kırıldığını ve bir süredir konuşmadığını söyledi. İşte Alişan'ın vefasızlık yaptığını söyleyen Doğan'ın açıklamaları...