Ebru Şallı'nın dinmeyen evlat acısı! Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020'de vefat etti. Evlat hasretiyle yanan Ebru Şallı ise zaman zaman sosyal medya hesabında oğlu Pars ile ilgili paylaşımlar yaparak acısını takipçileriyle paylaştı. Şallı, yürek yakan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü model, 'ponçik' diye seslendiği oğlu Pars ile pozlarını Instagram hesabında yayınladı. Aralarında Demet Şener, Esra Erol, Ebru Akel, Didem Uzel ve Pınar Aydın'ın da olduğu birçok ünlü isim ise yaptıkları yorumlarla Şallı'ya destek oldu. İşte Ebru Şallı'nın o paylaşımı...