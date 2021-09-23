Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı’dan yürek yakan paylaşım! ‘Ponçik’ diye seslendiği oğlu Pars’ı andı ilk yorum Demet Şener’den geldi

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020'de vefat etti. Evlat acısıyla sarsılan Ebru Şallı ise zaman zaman sosyal medya hesabında oğlu Pars ile ilgili paylaşımlar yaparak acısını takipçileriyle paylaştı.