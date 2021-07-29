Haberler Video Magazin Videoları <a href="/index/esra-erol?type=2" class="">Esra Erol</a> ve <a href="/index/ali-ozbir?type=2" class="">Ali Özbir</a>'den aşk dolu paylaşım! Mini şortuyla gençleri cebinden çıkarttı

Esra Erol ve Ali Özbir'den aşk dolu paylaşım! Mini şortuyla gençleri cebinden çıkarttı

Esra Erol ve Ali Özbir'den aşk dolu paylaşım! Mini şortuyla gençleri cebinden çıkarttı
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ATV ekranlarında sunduğu program ile oldukça sevilen Esra Erol'u hiç böyle görmediniz. 39 yaşındaki başarılı sunucu Esra Erol, programının sezon finali yapmasının ardından eşi Ali Özbir ve oğullarıyla soluğu tatilde aldı. Sezonun yorgunluğunu ailesi ve yakın arkadaşlarıyla tatilde atan Esra Erol paylaşımlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Önceki günlerde bikinili haliyle herkesi büyüleyen Esra Erol bu kez de eşi Ali Özbir'le paylaştığı fotoğrafla adından söz ettirdi. 'Hayatta arkadaşlık bizimkisi' notuyla paylaştığı aşk pozuyla herkesin takdirini kazanan Esra Erol, düzgün fiziğiyle de 'benim' diyeni cebinden çıkardı.


ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" adlı programının sezon finali yapmasıyla ünlü sunucu, soluğu tatilde aldı. Erol, önceki gün eşi Ali Özbir ve iki oğluyla Yalıkavak'taki bir otelde objektiflere yansımıştı.

Ailesiyle birlikte çıktığı tatilden mutlu pozlarını paylaşan Esra Erol'un, programdaki o sert halinden eser yok. Eşi ve çocuklarıyla tatile çıkan Esra Erol, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla takipçilerinin beğenisini topladı.

39 yaşındaki başarılı sunucunun son olarak eşi Ali Özbir'le paylaştığı kare beğeni yağmuruna tutuldu.

'HAYATTA ARKADAŞLIK BİZİMKİSİ'

Eşi Ali Özbir'le olan fotoğrafını paylaşan Esra Erol bu kareye 'Hayatta arkadaşlık bizimkisi' notunu düştü. Esra Erol'un paylaştığı bu kare yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken bir yandan da 2 çocuk annesi Erol'un düzgün fiziği takdir topladı.

Esra Erol eşi Ali Özbir'le aşk pozunu verdi! Bikinili fotoğraflarından sonra Esra Erol mini şortuyla gençleri cebinden çıkarıyor

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