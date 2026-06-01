Balıkesir Kepsut'ta feci kaza: 14 yaralı

Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 14:25 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2026 14:26

Otomobilin Çarptığı Yolcu Minibüsü Şarampole Devrildi

Feci kaza, öğle saatlerinde Balıkesir-Kepsut eski yolu üzerinde, Erka Yaşam Tesisleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol üzerinde seyir halinde olan 10 BH 301 plakalı otomobil ile 10 M 00390 plakalı Köseler Mahallesi hattında çalışan yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetli etkisiyle kontrolden çıkan yolcu minibüsü, savrularak şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı feci kazada, minibüs içerisinde yolculuk yapan 14 vatandaş yaralandı.

Bölgeye Çok Sayıda Ambulans ve İtfaiye Sevk Edildi

Kazayı gören çevredeki diğer sürücülerin ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yeri adeta acil servis ekiplerinin lojistik merkezine döndü. İhbarın hemen ardından bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Şarampole yuvarlanan minibüs içerisinde sıkışan ve yaralanan mağdur yolcular, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yoğun çabalarıyla araçtan tek tek tahliye edildi.

Yaralılar Hastanelere Yetiştirildi

Sağlık ekipleri, kazadan yaralı olarak kurtarılan 14 yolcuya ilk tıbbi müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı vatandaşlar, kaza yerinde hazır bekletilen ambulanslarla çevre ilçe ve merkez hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını kontrollü sağlarken, kazanın meydana geliş şekliyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.