Haberler Video Magazin Videoları Bu Esra başka Esra! Bikinili görüntülenen <a href="/index/esra-erol?type=2" class="">Esra Erol</a> öpücüklere boğdu! Gören 2 çocuk annesi olduğuna inanamıyor!

Bu Esra başka Esra! Bikinili görüntülenen Esra Erol öpücüklere boğdu! Gören 2 çocuk annesi olduğuna inanamıyor!

Bu Esra başka Esra! Bikinili görüntülenen Esra Erol öpücüklere boğdu! Gören 2 çocuk annesi olduğuna inanamıyor!
27.07.2021 10:26
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Esra Erol tatilden paylaştı!
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ATV ekranlarında sunduğu program ile oldukça sevilen Esra Erol'u hiç böyle görmediniz. 39 yaşındaki başarılı sunucu Esra Erol, programının sezon finali yapmasının ardından eşi Ali Özbir ve oğullarıyla soluğu tatilde aldı. Sezonun yorgunluğunu ailesi ve yakın arkadaşlarıyla tatilde atan Esra Erol paylaşımlarıyla sosyal medyayı kasıp kavururken önceki gün ailesiyle birlikte görüntülendi. Siyah bikinisinin üzerine mavi pareo alan Esra Erol'un fiziği hayran bırakırken, oğluyla yaşadığı sevimli anlar kameralara böyle yansıdı.


Esra Erol'u bikinisiyle gören 2 çocuk annesi olduğuna inanamıyor! Öpücüklere boğdu Esra Erol'un yüzünü güldürdü Ali Özbir de...

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