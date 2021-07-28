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Aleyna Kalaycıoğlu tatilden paylaştı! Giydi bikinisini, daldı soğuk sulara…

Aleyna Kalaycıoğlu tatilden paylaştı! Giydi bikinisini, daldı soğuk sulara…
28.07.2021 19:20 - Son Güncelleme: 28.07.2021 19:21
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Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'de yarışan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma sonrasında sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Dekolteli paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Kalaycıoğlu, bu kez bikinili halleriyle çok konuşuldu. Şimdilerde İzmir Çeşme'de denizin ve güneşin keyfini çıkaran fenomen yarışmacı, önceki gün sahilde objektiflere yansıdı. Fit hali ile dikkat çeken 23 yaşındaki Kalaycıoğlu'nun bikinili pozları kısa sürede gündem oldu.


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