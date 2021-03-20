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Esra Bilgiç'in erkek kardeşi Ali Bilgiç sosyal medyayı salladı!

Esra Bilgiç'in erkek kardeşi Ali Bilgiç sosyal medyayı salladı!
20.03.2021 00:53
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Özellikle son günlerde Diriliş Ertuğrul'un yurt dışında yayınlanması nedeniyle gündemden düşmeyen Esra Bilgiç aynı zamanda son yılların en çok adından söz ettiren isimlerinden biri. Diriliş Ertuğrul adlı dizide Halime Sultan karakteriyle hayatlarımıza giren 27 yaşındaki oyuncu Esra Bilgiç ardından magazin sayfalarını süsledi. Gökhan Töre ile bir süre aşk yaşayan Esra Bilgiç, şaşırtan bir kararla boşanmıştı. Son olarak Pakistan'da bir dergiye verdiği fotoğraflarla çok konuşulan Esra Bilgiç hakkında her şey merak ediliyor. En çok da özel hayatı tabi. Esra Bilgiç hakkında araştırma yapanlar kardeşi Ali ile karşılaşınca şaşıp kaldı. Kardeşlerin benzerlikleri inanılmaz. İşte Esra Bilgiç ve kardeşi Ali Bilgiç...


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