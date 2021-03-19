Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'unun kızı sosyal medyayı yıktı geçti! Bülent Polat'la aynı dizide rol alan Doğa babasını solladı

İlk olarak 2018 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveyi kaptırmayan Bir Zamanlar Çukurova 88. son bölüm ile yine reytinglerde birinci geldi. Demir Yaman'ın Züleyha'dan yıllardır beklediği aşk sonunda karşılık buldu. 88. bölümde Bir Zamanlar Çukurova'da dikkat çeken bir isim yer aldı; Balçiçek... Dizinin çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan ve Gaffur karakterine hayat veren başarılı oyuncu Bülent Polat'ın küçük kızı Doğa da babasının izinde... Balçiçek rolü ile Bir Zamanlar Çukurova'da yer alan Doğa, çoktan babasının pabucunu dama attı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın çok konuşulan ismi Bülent Polat'ın kızı Doğa Polat...

BABALI KIZLI BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'unun kızı sosyal medyayı yıktı geçti! Bülent Polat'ın 5 yaşındaki kızı Doğa, Bir Zamanlar Çukurova'da Balçiçek rolü ile izleyici karşısına çıktı. Baba-kızın sahnesi izleyiciyi ekran başına kilitledi.