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Haberler Magazin Esra Bilgiç süper minisini giydi kitaplarıyla poz verdi! ‘Liseli’ yorumları havada uçuştu tarzı sosyal medyayı salladı

Esra Bilgiç süper minisini giydi kitaplarıyla poz verdi! ‘Liseli’ yorumları havada uçuştu tarzı sosyal medyayı salladı

Esra Bilgiç süper minisini giydi kitaplarıyla poz verdi! Ramo ve Diriliş Ertuğrul dizileriyle hafızlara kazınan Esra Bilgiç, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Deri ceketinin altına giydiği süper mini eteğiyle verdiği pozları art arda yayınlayan Bilgiç, adeta sosyal medyayı salladı. Kitaplarıyla poz veren Bilgiç, "2 seneye mezun muyum" ifadelerini kullanırken sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncu "Liseli" yorumlarında bulundu. İşte Hukuk eğitimine devam eden Esra Bilgiç'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...

16.11.2021 21:09 - Son Güncelleme: 16.11.2021 21:10
Esra Bilgiç süper minisini giydi kitaplarıyla poz verdi! ‘Liseli’ yorumları havada uçuştu tarzı sosyal medyayı salladı

Ramo ve Diriliş Ertuğrul dizileriyle hafızlara kazınan Esra Bilgiç, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Esra Bilgiç süper minisini giydi kitaplarıyla poz verdi! ‘Liseli’ yorumları havada uçuştu tarzı sosyal medyayı salladı

Deri ceketinin altına giydiği süper mini eteğiyle verdiği pozları art arda yayınlayan Bilgiç, adeta sosyal medyayı salladı.

Esra Bilgiç süper minisini giydi kitaplarıyla poz verdi! ‘Liseli’ yorumları havada uçuştu tarzı sosyal medyayı salladı

Kitaplarıyla poz veren ünlü oyuncu Esra Bilgiç, "2 seneye mezun muyum" ifadelerini kullandı.

Ehttps://itkv.tmgrup.com.tr/album/2021/11/16/esra-bilgic-super-minisini-giydi-kitaplariyla-poz-verdi-liseli-yorumlari-havada-ucustu-tarzi-sosyal-medyayi-salladi-1637085990829.jpgsra Bilgiç süper minisini giydi kitaplarıyla poz verdi! ‘Liseli’ yorumları havada uçuştu tarzı sosyal medyayı salladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi göstererek fotoğrafları beğeni yağmuruna tuttu.

Esra Bilgiç süper minisini giydi kitaplarıyla poz verdi! ‘Liseli’ yorumları havada uçuştu tarzı sosyal medyayı salladı

Öte yandan Hukuk eğitimine devam eden Esra Bilgiç için 'Liseli' benzetmesi yapıldı.

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