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Erkan Özerman’ın tüm skandalları deşifre edilmişti! Furkan Şahin'den de bomba itiraf geldi

Erkan Özerman’ın tüm skandalları deşifre edilmişti! Furkan Şahin'den de bomba itiraf geldi
21.10.2021 12:56
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Best Model of Turkey yarışmacıları Elmas Yılmaz, Tolga Tunca, Oğuzhan Dalsız, Barış Arslan ve Mahir Şahin, organizatör Erkan Özerman’ın tüm skandallarını deşifre etmişti. Şimdi de Furkan Şahin, “Özerman bana öpücük yolladı, boğazım düğümlendi” dedi.

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Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman, kendisi hakkında ortaya atılan iddiaları yalanlasa da yeni detaylar ortaya çıktı.

Elmas Yılmaz, Tolga Tunca, Oğuzhan Dalsız, Barış Arslan ve Mahir Şahin, ilginç açıklamalarına destek de eski katılımcılardan Arda Büyük ve Furkan Şahin'den geldi. Furkan Şahin ise, "Ben takım elbiseyi giyerken karşımdaydı, önce öpücük yolladı. Sonra yanına çağırdı, çök dedi ve elimi tuttu. Sonra yüzümü çevirdi baktı 'Sende dizi filmlerde oynayacak yüz var' dedi. Ben seni şimdi hatırladım, yarı finalde görmüştüm ben seni istiyorum dedi. Bunu birkaç kere söyledi. Boğazım düğümlendi, konuşamadım" dedi.

"OFİSE GEÇTİM, PERDELERİ KAPATTI"
Elemelere katılamayan Arda Büyük ise "Erkan Özerman'ın bizzat görüşmeye davet ettiği söylendi, gittim. 'Seni neden çağırdım biliyor musun?' dedi, 'bilmiyorum' dedim. 'Başvurunu kaçırmışsın dosyana baktım. Yan ofise geç' dedi, geçince perdeler kapatıldı. Üstümü çıkarıp slip mayoyla yürümemi istedi. Ölçü almak istedi, ben bunu bahane olarak görüyorum. 'Şimdi ben buraya uzanacağım ve bana masaj yapacaksın' dedi. Yanlış anladığımı düşündüm. 'Anlamadım Erkan Bey?' dedim. 'Anlamayacak bir şey yok oğlum, uzanacağım ve masaj yapacaksın. Ne sandın?' dedi. Ben orada şoku atlatmaya çalışıyorum ne demeliyim, ne yapmalıyım. Bir hayalin sonlanma noktası orası, o anlatılmaz bir hal" ifadelerini kullandı.

Özerman'ın, istediklerini yapmayanları dereceye girmesini engellediği de iddia edildi.

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