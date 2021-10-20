Yağmur Sarnıç Emre Aşık davasında dehşete düşüren mesajlar! Mahkeme sonunda hakimden dikkat çeken o çıkış!

Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs davasında dehşete düşüren mesajlar! Mahkeme sonunda hakimden Emre Aşık'a dikkat çeken bir çıkış geldi, Emre ve Yağmur arasında açılan dava magazin gündemine bomba gibi düştü. Eşcinsel görüntü, firari kiralık katil, hamilelik derken Emre Aşık ve eski eşi Yağmur Sarnıç'ın davası bugün görüldü. Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeyi planladıkları iddiasıyla eski eşi Yağmur Sarnıç'ın da aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davada Emre Aşık, talimatla Anadolu Adliyesi'nde ifade verdi. Aşık ifadesinde sanık Erdi Sungur'un avukatına ulaştığını, Baycan Şentürk'ün ikinci tetikçi olarak yer aldığını ve kendisini öldüreceklerine dair mesajlar olduğunu söyledi. Mahkeme çıkışında hakim Aşık'a bakın ne dedi...