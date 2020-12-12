EDHO'nun Esra'sı Sevcan Yaşar ve Sermiyan Midyat'ın darp olayındaki görüntüler kan kondurdu! 'Çıplak görüntülerimi çekti' demişti

Kadına uygulanan şiddettin ünlüsü, ünsüzü, okumuşu yok... Son dakika haberine göre; oyuncu Sermiyan Midyat'ın eski sevgilisi Sevcan Yaşar'a uyguladığı şiddet davasında, Sevcan Yaşar'ın fotoğrafları dava dosyasına girdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Esra karakteriyle hafızalarda yer edinen Sevcan Yaşar, eski sevgilisi Sermiyan Midyat'tan şiddet gördüğü iddiasıyla soluğu adliyede almıştı. Sermiyan Midyat hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava kapsamında genç kadının darp edilmesine ilişkin yeni görüntü ve fotoğraflar ortaya çıktı. İşte Sevcan Yaşar ve Sermiyan Midyat olayında son dakika gelişmeleri...

Eşkıya'nın Esra'sı Sevcan Yaşar ve Sermiyan Midyat'ın darp olayındaki görüntüler kan kondurdu! 'Çıplak görüntülerimi çekti' demişti... Oyuncu Sermiyan Midyat hakkında kendisi gibi oyuncu olan Sevcan Yaşar'ı darbederek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle 3 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sevcan Yaşar'ı darbederek, tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle Sermiyan Midyat hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava kapsamında Yaşar'ın darbedilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ederek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle Sermiyan Midyat hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava kapsamında genç kadının darp edilmesine ilişkin yeni görüntü ve fotoğraflar ortaya çıktı.

Bu kapsamda dava dosyasına, Sevcan Yaşar'ın darbedildiği fotoğraflar ulaştı ve yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sevcan Yaşar'ın evine verilen hasar yer alırken, fotoğraflarda ise Yaşar'ın yüzünde ve vücudundaki morluklar dikkat çekiyor.

Mayıs ayında gerçekleşen olay sonrası basına açıklama yapan ve suçlamaları reddeden Midyat, "Böyle bir şey yoktur, dedikodudan beslenmeyelim. Bir kadına vurmak için hiçbir sebep yoktur, erkekliğe sığmaz. Böyle bir şey yapmış olsam insanların yüzüne nasıl bakarım? Ben kötü bir insan değilim" demişti.

DURUŞMA 15 OCAK'TA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sermiyan Midyat'ın "zincirleme hakaret", "zincirleme tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından toplamda 1 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Sevcan Yaşar'ın ise "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianameyi kabul eden Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi, 15 Ocak 2021 tarihine duruşma günü verdi.

ÇALINAN TELEFONDAN SIZDIRILDI

SERMİYAN Midyat ve Sevcan Yaşar arasında sular durulmuyor. İki eski sevgili, şiddet iddiasıyla birbirlerinden şikâyetçi olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Yaşar'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı sosyal medyada paylaşıldı. Sermiyan Midyat, bir kadının tehdit ve hakaret içerikli konuşmalarının yer aldığı kaydın çalınan telefonundan sızdırıldığını öne sürdü.

Son olarak Sevcan Yaşar, kendi kaydettiği ses kaydını ve darp edildiğine ilişkin fotoğrafları paylaştı. Oyuncu, Midyat'ın küfürlü sözlerinin duyulduğu kaydı şu notla yayınladı: "Bu ses kaydı, kendimi tuvalete kilitleyip polisi aradıktan sonra, tehlike anında çekilmiştir. 3 saniyeliktir ve legaldir. Bu yüzden 'telefonum çalındı' oyunu kurmama gerek yoktur. 4 Mayıs tarihlidir. Kapının kırılma anıdır. Sonrasında telefonumu alıp darp ettiği için devamı yoktur."

İÇ ÇAMAŞIRIM VARDI

"İlk şiddet olayında, tokat attıktan sonra yatağın üstüne düştüm. Üzerimde sadece iç çamaşırım vardı. Ben yarı çıplakken videolarımı çektiğini gördüm. 'Ne yapıyorsun' dediğimde sildiğini söyledi. Ses kayıtları için de aynı şeyi söylemişti. Neden çekiyor, amacı ne? Tabii ki beni rezil etmek, kötü göstermek. Bu dava sonuçlandıktan sonra, özel görüntülerimi çektiği ve sesimi kaydedip yayınladığı için de suç duyurusunda bulunacağım."

BENİ KENDİ EVİMDEN ATTI

Sevcan Yaşar, olayın yaşandığı evle ilgili şunları söyledi: "Birlikte kiraladık ama kira kontratı benim üzerimeydi. Eşyalar da benimdi. Beni dışarı atıp o evde 1 ay kaldı."

EV SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Sevcan Yaşar, mahkemeye sunduğu dosyada yüzünde ve vücudunda oluşan darp izlerinin fotoğraflarına yer verdi. "Kendimi tuvalete kilitledim, o da kapıyı kırıp dövmeye devam etti" diyen Yaşar, olay sırasında hasar gören evin fotoğraflarını da dosyaya ekledi. Yaşar, Sermiyan Midyat'ın da mahkemeye kendisinin darp edildiğine dair fotoğraflar sunduğu hatırlatılınca şöyle dedi: "Olaydan 10 gün önce bana yine saldırmıştı. Kendimi savunmuştum onun yumruklarından. O sırada oluşan tırnak izlerim onlar."

'SUNAMADIKLARINIZ BENDE VAR' DEMİŞTİ

Sermiyan Midyat, şiddet haberlerine Twitter'da şu ifadelerle tepki göstermişti: "Mayıs ayından bu yana tek bir delil, ispat sunmadan, yalnızca bir açıklamanın peşine takılarak tarafıma yapılan yargısız infazlara, yorumlara ve art niyetli haberlere tek bir yanıtım olabilir. Sizin sunamadıklarınız bende var! Ancak ilişkime, kadına ve kendime olan saygım nedeniyle bunları sadece yetkili mercilere sunacağım. Sabretmeniz ve günü geldiğinde bugünkü önyargılarınız nedeniyle özür dileme erdemine de haiz olmanız dileğiyle."