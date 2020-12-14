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Coşkun Sabah - Hülya Avşar aşkında bomba ihanet itirafı! Dönemin en sansasyonel yasak aşkıydı...

Coşkun Sabah - Hülya Avşar aşkında bomba ihanet itirafı! Dönemin en sansasyonel yasak aşkıydı...
14.12.2020 10:44
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Coşkun Sabah - Hülya Avşar aşkında bomba ihanet itirafı! Dönemin en sansasyonel yasak aşkıydı...1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına Hülya Avşar. Aşkları, tahtan inmesi ve daha birçok olayla gündeme gelen Hülya Avşar, eski sevgilisi Coşkun Sabah'ın itirafıyla yıllar öncesine götürdü. "Beni askerdeyken Tanju Çolak ile aldattı Hülya!" diyen usta sanatçının itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte 57 yaşındaki Hülya Avşar Coşkun Sabah aşkında, dönemin en sansasyonel yasak aşk itirafı...


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